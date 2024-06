La Promessa anticipazioni: Pia ricatta Cruz ma…

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Pia Adarre (Maria Castro) deciderà di non stare zitta di fronte al rapimento del piccolo Diego. Convinta che dietro quanto accaduto al figlioletto ci sia la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin), la governante deciderà di esporsi in prima persona contro la dark lady della soap, dando inizio ad un vero e proprio ricatto che però le si ritorcerà contro…

La Promessa, news: Diego sparisce nel nulla ma…

La storyline prenderà il via in seguito alla nascita del piccolo Diego, che sparirà nel nulla a poche ore dal difficile parto di Pia. Col trascorrere delle settimane, si scoprirà quindi che il bimbo è stato portato via dalla tenuta da Feliciano Arcos (Marcos Orengo) per ordine della “sorella” Petra (Marga Martinez), ovviamente in combutta con Cruz. Un segreto che Feliciano non riuscirà a tenere nascosto a lungo, visto che spiffererà a Teresa Villamil (Andrea Del Rio) il convento dove è stato portato Diego.

Grazie ad un piano messo in atto da Jana Exposito (Ana Garces), dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) e da Manuel de Lujan (Arturo Sancho), Diego ritornerà sano e salvo a casa ma, una volta che riunirà tutti i tasselli del puzzle, Pia accuserà Feliciano del rapimento del neonato, gettando inevitabilmente delle ombre pure su Petra. Cruz si troverà quindi costretta a prendere una scomoda decisione…

La Promessa, trame: Cruz “costretta” a licenziare Petra

Eh sì: nel corso di un dialogo con la sua sottoposta, Cruz sottolineerà che è necessario fare a meno di Feliciano nel personale di servizio per evitare che Pia possa farsi ulteriori domande su quanto successo a Diego. Tuttavia, sorprendendola, Petra chiederà di essere licenziata al posto di Feliciano, senza svelarle che protegge così tanto il ragazzo. Seppur controvoglia, la Ezquerdo si piegherà al volere della Arcos, promettendole che non licenzierà mai Feliciano per nessun motivo in nome dei tanti anni in cui lei stessa l’ha servita fedelmente.

Petra lascerà così La Promessa con immensa gioia dei suoi colleghi mentre Feliciano resterà sul posto di lavoro, dove ormai sarà emarginato da Teresa, ferita dal suo coinvolgimento nel rapimento di Diego, e verrà visto nuovamente di cattivo occhio da tutti gli altri. L’allontanamento di Petra potrebbe però durare meno del previsto e ciò accadrà quando Pia si scaglierà contro Cruz…

La Promessa, spoiler: Pia ricatta Cruz ma…

Certa del suo coinvolgimento nel rapimento di Diego, Pia non esiterà ad affrontare Cruz chiedendole, in cambio del suo silenzio, un vitalizio per il bambino regolarmente garantito dalla sottoscrizione di un contratto. Dato che la Adarre parlerà di alcune prove in grado di dimostrare la sua colpevolezza, Cruz si prenderà del tempo per pensarci ma, dopo essersi consultata col cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serranno) ammettendo il suo coinvolgimento nel fattaccio, deciderà di agire con una contromossa.

Possiamo anticiparvi che Cruz farà preparare per Pia il contratto che ha chiesto, ma all’interno dello stesso ci sarà una clausola ben precisa: pagherà il vitalizio del bambino soltanto se Petra potrà fare ritorno a La Promessa. Una controffensiva in piena regola che metterà ovviamente la Adarre in difficoltà… Seguici su Instagram.