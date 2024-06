La Promessa anticipazioni: Romulo sta male?

Un mistero sarà legato a Romulo Baeza (Joacquin Climent) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Il maggiordomo comincerà infatti ad avere delle forti crisi respiratorie, accompagnate da veri e propri attacchi di tosse. Una condizione che l’uomo sembrerà sottovalutare, almeno finché non prenderà un’importante decisione…

La Promessa, news: i malori di Romulo

Il primo ad accorgersi dei malesseri di Romulo sarà Feliciano Arcos (Marcos Orengo), che si troverà ad assistere ad un momento di forte difficoltà del suo superiore; dopo di lui arriverà la governante Pia Adarre (Maria Castro), ma Baeza non darà tanto peso al senso di spossatezza che avvertirà poiché, a suo dire, si sarà strapazzato troppo sul lavoro nell’ultimo periodo.

In ogni caso, tale storyline arriverà ad un vero e proprio punto di svolta quando Romulo contatterà Mauro Moreno (Antonio Velazquez) al di fuori dell’orario di lavoro per fargli una proposta in piena regola…

La Promessa, spoiler: la proposta di Romulo a Mauro

Eh sì: dopo aver asserito che è soddisfatto del suo lavoro di supervisore di tutti i lacchè de La Promessa, Romulo comunicherà a Mauro che è arrivato il tempo di decidere chi, un giorno, prenderà il suo posto alla Promessa una volta che sarà andato in pensione, e gli dirà che ha pensato proprio a lui come successivo maggiordomo della tenuta.

Un avanzamento di grado che lusingherà Mauro, almeno fino a quando non si renderà conto anche lui dei continui attacchi di tosse di Romulo e comincerà a domandarsi se la sua “promozione” possa essere in qualche modo collegata agli stessi. Un quesito che Mauro non si potrà porre per tanto tempo, visto che verrà subito messo alla prova in maniera “forte e decisa”…

La Promessa, trame: la grande prova di Mauro

Possiamo infatti anticiparvi che, proprio in quei giorni, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) deciderà di dare una festa in maschera alla tenuta: un’iniziativa che la dark lady prenderà in primis per indisporre la cognata Margarita (Cristina Fernandez), ancora in lutto per la morte del marito Fernando (Javier Collado) ed appena entrata in possesso, con grande disappunto della Ezquerdo, del 25% de La Promessa.

Approfittando dell'evento, Romulo chiederà dunque a Mauro di fare le sue veci in tutto e per tutto, proprio come se fosse il maggiordomo ufficiale della tenuta. Incarico che Moreno si troverà a dover per forza accettare, mentre i malori di Baeza non faranno che aumentare…