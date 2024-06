La Promessa anticipazioni: Salvador decide di operarsi, riuscirà a vedere di nuovo?

Nel corso delle puntate estive de La Promessa troverà finalmente risoluzione la trama legata all’occhio “offeso” di Salvador Romea (Mario Garcia). Dopo un periodo di riluttanza, l’ex soldato accetterà infatti di eseguire l’operazione, come suggeritogli dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara)… ma quale sarà l’esito? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Maria organizza una colletta

Già sapete che, dopo averlo visitato, Abel dirà a Salvador di rivolgersi ad un suo amico oftalmologo, certo del fatto che il luminare saprà senz’altro dirgli se il suo occhio possa guarire oppure no. Per la prima volta ottimista circa il suo futuro, Romea accetterà di sottoporsi alla nuova visita, ma il responso non sarà quello che si aspettava: per operarlo, il medico gli chiederà infatti 1000 pesetas, una cifra altissima.

A quel punto, Salvador si rassegnerà all’idea di passare il resto della sua vita con una benda sull’occhio, ma l’ormai ex fidanzata Maria Fernandez (Sara Molina) non sarà del suo stesso parere, visto che organizzerà una colletta tra tutti i dipendenti de La Promessa, alla quale si uniranno persino Catalina (Carmen Asecas) e Manuel (Arturo Sancho), e preparerà tantissimi biscotti e dolci da vendere nel paese per raggiungere il tanto denaro richiesto per l’intervento chirurgico. Tuttavia, una volta raggiunte le 1000 pesetas, Salvador si rifiuterà di operarsi…

La Promessa, spoiler: Salvador accetta di operarsi

Eh sì: preso dal timore che Maria voglia farlo guarire ad ogni costo poiché così potrebbe allacciare più spensieratamente una relazione con l’ex amico Lope (Enrique Fortun), Salvador si lascerà dominare dai suoi scatti d’ira e rifiuterà l’aiuto dei colleghi, salvo poi cambiare idea quando il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), stanco del suo modo maleducato di comportarsi, lo rimprovererà sostenendo che non ha nessun diritto di mancare così tanto di rispetto ai suoi colleghi, che si sono prodigati per dargli una possibilità di guarire.

Dopo le dovute scuse, Salvador accetterà quindi di sottoporsi all’operazione e chiederà a Maria di accompagnarlo in ospedale. Tuttavia, quale sarà l’esito dell’operazione?

La Promessa, trame: Salvador è guarito?

Ve lo diciamo noi: la settimana successiva all’intervento, Abel toglierà la benda messa sull’occhio appena operato di Salvador. Quest’ultimo, nei primi secondi, si agiterà perché sosterrà di non vedere nulla, ma il dottor Bueno lo inviterà a stare calmo precisando che l’occhio ha bisogno prima di riabituarsi alla luce, visto che è stato coperto per tanto tempo.

Un parere medico che si rivelerà corretto: circa un minuto dopo, Salvador inizierà a vedere pian piano le sagome di Maria e Lope, presenti nella stanza, e di Abel, confermando che ha riacquistato la vista all'occhio operato. Insomma, la vicenda avrà un lieto fine, anche se Salvador – una volta guarito . raggiungerà una consapevolezza su Maria, o almeno così crederà…