La promessa, anticipazioni e trama 13 giugno 2024: per Cruz è una questione di principio

Anticipazioni puntata La promessa di giovedì 13 giugno 2024

Teresa dice che secondo lei bisognerebbe cercare il bambino di Pia nel convento di Villalquino, e per coprire Feliciano fa capire che è una sua amica ad averle dato l’idea; Mauro però non crede a questa versione. Romulo si verifica subito. Petra capisce che i domestici stanno tramando qualcosa. Pia sta malissimo per la scomparsa del figlio, mentre Candela è piena di sensi di colpa e preferisce non andare a trovarla.

Cruz e Lorenzo cercano un pretesto per sabotare le nozze di Antonio e Martina usando Curro come spia, ma il duca non vuol saperne; di conseguenza Lorenzo vorrebbe partire per farsi aiutare da un suo amico che ha molte conoscenze.

Jimena ha un nuovo sbalzo di umore in presenza di Teresa e poi litiga di nuovo con Manuel in quanto vuole trasferirsi a Madrid. Nel corso di un pranzo, Antonio dice di voler presentare Martina ai suoi familiari in occasione del garden party organizzato dalla famiglia reale. I presenti pensano che l’invito sia esteso a tutti, ma lui chiarisce che le cose non stanno proprio così.

Jana e Curro parlano con Ramona di chi potrebbe essere il padre del ragazzo, ma la donna afferma di non saperlo. Mauro crede ancora che Feliciano possa essere coinvolto con la scomparsa del bambino e Teresa lo difende. Pia si riprende lentamente ma è ancora molto provata; tutti i membri della servitù si occupano di lei, tranne Candela che non osa affrontare la sua amica.

Simona chiede invano a Carlos di far ragionare Candela. Cruz intende andare a tutti i costi al garden party organizzato dal re e Alonso chiede aiuto a Manuel. Quest’ultimo fa lo stesso con Jimena e insieme convincono Antonio a fare un giro sull’aeroplano. Il duca ne è talmente entusiasta che, pur di far conoscere Manuel al padre, estende l’invito alla festa a tutti i De Lujan.

Antonio resta solo con Martina e cerca di baciarla, ma lei non contraccambia. Jana e Abel decidono di andare al convento di Villalquino per indagare sulla sorte del bimbo.