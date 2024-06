La promessa, anticipazioni e trama 17 giugno 2024 (con inizio alle 15.45)

Anticipazioni puntata La promessa di lunedì 17 giugno 2024

Mercedes giunge alla Promessa e vuole convincere Jimena a trattenersi lì, senza partire più per Madrid. Jimena però è in ansia perché non può più mentire sulla sua gravidanza. Mercedes a quel punto le propone un piano per fingere un aborto. Teresa e Feliciano appaiono sempre più vicini. Contemporaneamente, Jimena dice a Manuel che si sente molto umorale per via della gravidanza e gli chiede vicinanza; lui promette che le starà maggiormente accanto.

Fernando e Alonso discutono animatamente sulla questione dell’eredità; Catalina si rende conto che la loro distanza è insanabile e che non vale la pena intromettersi tra di loro. Jana entra di nascosto nel convento di Villalquino e trova il figlio di Pia, mentre Manuel distrae la madre superiora. Jana prende il bambino ed esce non vista. Lì l’aspetta Abel. I due, felici, si danno un bacio e Manuel se ne accorge. Romulo, rimasto a casa, è preoccupato per loro. Maria, invece, è ottimista e allegra.

A partire da questa puntata, per tutta l'estate La promessa ci aspetta dal lunedì al venerdì al nuovo orario delle 15,45.