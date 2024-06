La promessa, anticipazioni 20 giugno 2024: Jana non vuole etichettare i suoi sentimenti

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 20 giugno 2024

Manuel rivela a Jana la sua gelosia per Abel. Romulo e Pia mettono a punto l’itinerario e il personale per accompagnare i signori a Madrid. Carlos spiega a Simona la sua paura di una eventuale storia con Candela. Curro cerca ancora la verità facendo visita a Ramona, infischiandosene degli avvertimenti di Jana. Abel e Jana si dichiarano reciprocamente in maniera più o meno esplicita, ma Jana fa capire al dottore di non volere per ora “etichettare” ciò che sente. Teresa e Feliciano chiariscono il malinteso sorto dopo il bacio, “avvertito” da Teresa come poco coinvolgente per Feliciano.

Antonio manda alla Promessa il figurino del vestito che verrà indossato da Martina alla festa. Margherita usa tutto ciò come scusa per mettere in evidenza la sua posizione rispetto a quella di Cruz. Salvador, accompagnato da Maria, vede Abel, a cui chiede scusa per il suo comportamento poco gentile: fatto ciò, lo informa della sua intenzione di operarsi. Curro cerca di dissuadere Martina dal voler sposare il duca Antonio….