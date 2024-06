La promessa, anticipazioni e trama 5 giugno 2024: Martina riappare ma…

Anticipazioni puntata La promessa di mercoledì 5 giugno 2024

Tutti a La Promessa sono estremamente preoccupati per la sparizione di Martina e vengono lanciate battute di ricerca che vanno avanti per tutta la notte; chi sta più male è Curro, che stava aspettando la ragazza per fuggire con lei. Maria Fernandez e Lope raccolgono attraverso la vendita di dolciumi e donazioni varie i soldi necessari per l’operazione di Salvador, ma hanno una brutta sorpresa quando l’uomo rifiuta categoricamente.

Teresa riesce a convincere Mauro, ancora ostile verso Feliciano, ad aiutarlo a migliorare. Abel e Jana si avvicinano sempre di più, mentre il rapporto tra Curro e Martina sembra finire male: Martina infatti riappare, ma è ormai rassegnata al futuro che i genitori le hanno predisposto…

Jimena rivela a sua madre di non aspettare un bambino: a quel punto, la donna le consiglia una maggiore intimità con suo marito in modo che la bugia diventi realtà; nella peggiore delle ipotesi, si potrebbe sempre simulare un aborto spontaneo. Martina confessa ad Abel di essersi chiusa nella legnaia a bere un’intera bottiglia di liquore. La ragazza non intende per ora affrontare la famiglia e prega Abel di riferire che vuole stare sola e riposare, cosa che però fa irritare molto Margarita.

Martina preferisce negarsi anche a Curro, il quale si sfoga con Jana e le svela che lui e Martina sarebbero dovuti scappare insieme la notte in cui la ragazza è scomparsa. Romulo, in ansia per Pia, chiede ad Abel di farle una visita. Il giovane medico spiega a Pia che i suoi disturbi non sono preoccupanti ma sono dovuti solo alle contrazioni di prova. Don Carlos racconta a Candela e a Simona che ha fatto la pace con sua figlia.