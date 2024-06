La promessa, anticipazioni e trama 6 giugno 2024: Salvador non si convince, Maria soffre!

Anticipazioni puntata La promessa di giovedì 6 giugno 2024

Pia è in travaglio, ma il parto durerà parecchio perché risulterà piuttosto complicato. Abel chiede a Jana di assisterlo durante il parto di Pia. Jimena cerca di restare incinta di Manuel ma lui – ancora preso da Jana – evita qualsiasi forma di intimità. Inoltre lo stesso Manuel sembra ingelosirsi ora che Abel e Jana sono più complici.

Nessuno riesce a convincere Salvador ad accettare il denaro raccolto e a sottoporsi all’intervento, e ciò fa soffrire molto Maria. Alonso, dato anche il comportamento di Martina, comincia a essere dubbioso sul sostegno che stanno dando alla nipote e ne parla a Cruz: loro stessi hanno organizzato i matrimoni di Tomás e Manuel senza consultarli. Ma tutti questi dubbi vanno in naftalina quando a La Promessa giunge un’inattesa lettera dalla Casa Reale!

Antonio annuncia con una missiva che arriverà alla Promessa. Pia si trova ancora in travaglio ma il bambino è podalico; Abel lo gira ma Pia continua a non dilatarsi, quindi Abel sceglie di usare il forcipe. Una volta uscito, il neonato sembra non respirare. Curro dice a Jana di stare male perché Martina lo sta palesemente evitando. Cruz chiama Romulo e Petra affinché si preparino alla visita di Antonio ma non coinvolge nei preparativi Margarita, che di conseguenza si offende.

Jana rivela a Manuel di avere grande stima e affetto di Abel. Manuel si ingelosisce. Teresa rimprovera i suoi compagni per il cattivo trattamento a Feliciano e prende le sue difese. Si infuria specialmente con Mauro, che le promette che comincerà ad aiutarlo. Petra ringrazia Teresa per il comportamento che ha con suo fratello. Teresa ribadisce che lo sta facendo esclusivamente perché lei avrebbe voluto essere trattata allo stesso modo… Seguici su Instagram.