La promessa, anticipazioni e trama 7 giugno 2024: Ramona dà un ultimatum a Jana

Anticipazioni puntata La promessa di venerdì 7 giugno 2024

Jana informa la servitù che, in conseguenza del parto, Pia ha perso conoscenza e non si è tuttora svegliata, ma a occuparsi di lei c’è il dottor Abel. Manuel e Jimena si recano a trovare il bambino, ma lei lo ridà a Jana e scappa via. Manuel la segue rassicurandola sul fatto che sarà una buona madre. Cruz chiede a Curro di sorvegliare Martina per evitare che commetta altre azioni imprudenti, e il ragazzo accetta. Abel si scusa con Jana per aver sminuito le sue competenze.

Cruz se la prende con Abel, a suo dire reo di prestare eccessive cure a Pia e di trascurare Jimena, ma il medico la rassicura. Ramona rimprovera Jana perché secondo lei è stata pazza a tornare a Lujan, e la caccia dicendo che quanto prima andrà via. Teresa redarguisce Mauro che si è rifiutato di accettare Feliciano.

Fernando si salva da un malore grazie alla pillola per il cuore che gli somministra Margarita. Alonso sta male, avendo temuto di perdere suo fratello. Ciò fa sì che Cruz si scontri ancora una volta con Abel. Don Carlos torna alla Promessa con l’intenzione di scusarsi con Candela, ma sorprendentemente è lei a scusarsi per il suo comportamento e a rivelare i suoi sentimenti per l’uomo.

Ramona dà a Jana un ultimatum: o lascia Lujan insieme a lei o non vuole che vada a trovarla ancora in futuro. Intanto Jimena inizia a pensare alla possibilitò di fingere un aborto nel modo più pericoloso possibile. Pia sta ancora molto male e tutti si stanno occupando del suo bambino, specialmente Candela.