Mediaset: serie tv estate 2024

Mediaset non va in vacanza e anche quest’estate offre ai suoi telespettatori una programmazione serale ricca di contenuti interessanti. Tra giugno e agosto, come raccontiamo in questo post, numerose serie TV inedite e graditi ritorni faranno il loro debutto sulle tre principali reti dell’azienda di Cologno. Vediamo nel dettaglio quali sono i titoli che ci terranno compagnia nei mesi più caldi dell’anno.

Partiamo da Canale 5 che, dopo i buoni riscontri ottenuti con le fiction originali e il grande successo di “Terra Amara” anche in prima serata (l’ultima puntata andrà in onda sabato 8 giugno), ha deciso di offrire al suo pubblico due nuovi titoli provenienti dalla Turchia: “La rosa della vendetta” (titolo originale “Gülcemal”) e “Segreti di Famiglia” (“Yargi”). La prima, paragonata alla favola de “La Bella e la Bestia”, farà il suo debutto venerdì 7 giugno in prima serata su Canale 5 ed è composta da tredici episodi. I protagonisti sono due attori molto amati dal pubblico italiano: Murat Ünalmış, noto per il suo ruolo di Demir Yaman in “Terra Amara,” e Melis Sezen, conosciuta per aver interpretato Deren Kutlu nella serie “Come sorelle”. La trama segue Gülcemal Şahin (Ünalmış) in un percorso di vendetta scatenato da drammatici eventi legati alle scelte della madre.

Da domenica 16 giugno, spazio alla seconda produzione ottomana in arrivo su Canale 5: “Segreti di Famiglia” (titolo originale “Yargi”) che vede protagonista Kaan Urgancıoğlu (il perfido Emir di “Endless Love”). La trama si concentra sull’amore impossibile tra Ceylin Erguvan (Pinar Deniz) e il Pubblico Ministero Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu), coinvolti in una complessa vicenda familiare e criminale. La serie, caratterizzata da elementi drammatici e polizieschi, offre numerosi colpi di scena e segreti che ostacolano l’amore tra i protagonisti.

Dopo un’attesa di un anno e mezzo, finalmente arriva la terza stagione di “Sissi”, in onda martedì 11 e giovedì 13 giugno. La serie evento, che vede la talentuosa attrice svizzero-statunitense Dominique Devenport nei panni della leggendaria imperatrice d’Austria, riprende la storia esattamente da dove era stata interrotta nel secondo capitolo. Al centro dei sei nuovi episodi, trasmessi in due prime serate, ci sono le lotte di potere in Europa, i disordini tra i lavoratori a Vienna e le tensioni riguardo alla formazione del loro erede, Rudolf, che mettono nuovamente alla prova l’amore tra Sissi e Franz. L’Imperatrice ribelle si troverà così di fronte a una scelta difficile, divisa tra la lotta per la sua famiglia, il desiderio di avventura e gli obblighi di corte.

Ma non è tutto: Dominique Devenport sarà protagonista anche di una nuova serie TV, “Davos 1917,” una straordinaria produzione svizzero-tedesca in tre prime serate, prevista per il mese di luglio. Ispirata a eventi storici reali, questa serie di spionaggio narra la storia immaginaria dell’infermiera grigionese Johanna Gabathuler. In piena guerra internazionale, Johanna stringe un audace accordo con i servizi segreti tedeschi e diventa una figura di spicco nella lotta tra spie.

Per quanto riguarda Italia 1, la prima serata vedrà il ritorno del franchise di Chicago: l’11^ stagione di “Chicago P.D.” (al lunedì, da luglio), la 12^ annata di “Chicago Fire” (al mercoledì, da luglio) e il 9° ciclo di “Chicago Med” (al venerdì, da agosto). Inoltre, ci sarà la novità in prima visione in chiaro “Sono Lillo”, una serie divertente e surreale (nata come spin-off di LOL) basata su Posaman, il personaggio inventato dal comico Lillo (pseudonimo di Pasquale Petrolo).

Infine, Rete 4 propone nella serata del martedì due attesi sequel: la 2^ stagione del coinvolgente crime al femminile “Delitti ai Caraibi” (a luglio) e la 2° stagione di “Harry Wild, la signora del crimine” (ad agosto), con protagonista Jane Seymour, indimenticabile interprete de “La Signora del West”, qui nei panni di Harry Wild, un’insegnante in pensione con una nuova passione per i casi su cui indaga il figlio. Seguici su Instagram.