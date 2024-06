My Home My Destiny anticipazioni: Mujgan consiglia a Mehdi di sposare Benal e…

Il divorzio inevitabile tra Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) farà felice un personaggio di My Home My Destiny. Sì, avete già capito: parliamo di Mujgan (Zeynep Kumral), la sorella di Mehdi. Non a caso, nelle prossime puntate italiane della seconda stagione della dizi turca, la donna farà al parente una “scomoda” proposta…

My Home My Destiny, spoiler: Mujgan propone a Mehdi di sposare Benal

Le anticipazioni segnalano che, lo stesso giorno del divorzio, Mujgan non perderà tempo e creerà l’occasione per parlare da sola con Mehdi. In quel confronto, la donna spiegherà dunque al parente che dal suo punto di vista è giusto che metta definitivamente a tacere i pettegolezzi su Benal (İncinur Sevimli), bersagliata per essere rimasta incinta di un uomo sposato.

Facendo leva sulle sue responsabilità di padre, Mujgan consiglierà dunque a Mehdi di sposare Benal. Un’ipotesi che ovviamente Karaca non vorrà minimamente prendere in considerazione. Per questo, farà presente alla sorella che la bambina potrà sempre contare su di lui, visto che è il papà, anche se non intende sposare Benal perché, in fondo, è ancora innamorato di Zeynep.

My Home My Destiny, trame: il dubbio di Mujgan su Burhan

Parole, quelle di Mehdi, che non faranno felice Mujgan, la quale nel frattempo dovrà risolvere un altro problema. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, in seguito al divorzio, Mehdi deciderà di vendere l’autofficina ereditata dal padre per aprire un’altra attività. Una volta che la vendita sarà stata effettuata, Mujgan non potrà dunque fare a meno di chiedersi se l’ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı) abbia avuto un ruolo nella questione.

Per tale ragione, la Karaca affronterà l’uomo, che – mentendo – negherà il suo coinvolgimento. Una conversazione che si spingerà oltre: Burhan inviterà infatti Mujgan a farsi una vita sua perché, presto o tardi, resterà da sola, dato che pure la sorella Cemile (Elif Sönmez) ha ormai avviato una relazione con Nuh (Fatih Koyunoğlu), il migliore amico di Mehdi.

My Home My Destiny, news: Mujgan rimprovera Cemile

Completamente all’oscuro del particolare, Mujgan darà per vere le parole di Burhan ed affronterà a muso duro Cemile, domandandole come abbia fatto a tradire in maniera così vile Mehdi allacciando una liaison con Nuh. Spaventata dalla reazione della sorella impicciona, Cemile negherà però tutto quanto, anche se Nuh sarà ormai in una fase avanzata delle pratiche del loro matrimonio.

Per quanto sarà quindi destinata a durare la storia segreta tra Cemile e Nuh? E, soprattutto, Mujgan smetterà davvero di indagare nonostante le rassicurazioni della sorella? Occhio perché, col trascorrere degli episodi, le varie intromissioni "moleste" di Mujgan nelle vite dei fratelli finiranno per ritorcersi inevitabilmente contro di lei fino ad un punto traumatico di non ritorno…