Rai: serie tv estate 2024

L’estate 2024 della Rai si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, grazie a una programmazione in prima serata che offre un mix di novità e grandi ritorni. Ecco un elenco di tutte le serie in arrivo su Rai 1 e Rai 2 nell’arco di tempo tra giugno e agosto.

Si comincia martedì 11 e mercoledì 12 giugno si inizia con “Alfredino – Una Storia Italiana”, la serie Sky Original del 2021 che racconta la drammatica vicenda del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo nell’estate del 1981. La miniserie ripercorrerà gli eventi che tennero l’Italia con il fiato sospeso, offrendo uno sguardo approfondito sulla tragedia e sugli sforzi eroici per salvarlo.

Da martedì 23 luglio torna “Sophie Cross – Verità nascoste” con la seconda stagione del thriller psicologico franco-belga. I nuovi episodi vedranno Sophie, avvocato diventata detective, affrontare nuove sfide personali e professionali per ritrovare suo figlio.

Martedì 20 agosto debutta “Master Crimes”, una serie poliziesca che segue le indagini di una squadra di detective alle prese con casi complessi e intricati. Gli appassionati del genere potranno godere di trame avvincenti e personaggi ben delineati.

In attesa delle nuove stagioni, Rai 1 propone in replica Mina Settembre 2 (da lunedì 8 luglio) e Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso (da domenica 21 luglio), mentre da domenica 18 agosto torna Nero a Metà 3 con Claudio Amendola.

Per quanto riguarda Rai 2, la rete offre una programmazione altrettanto ricca. Si parte mercoledì 5 e giovedì 6 giugno con “La coppia della porta accanto”, miniserie che racconta la storia dei coniugi Pete e Evie, che stringono un’amicizia sempre più intima con Becka e Danny, una coppia con un figlio.

Da venerdì 14 giugno arriva la seconda e ultima stagione de “I casi della giovane Miss Fisher”, serie australiana sequel di “Miss Fisher – Delitti e Misteri”, che segue le avventure della nipote della protagonista.

Due novità da non perdere sono: “Il velo nuziale” (in onda da domenica 16 giugno) e “Dawn”, prevista per metà giugno. Invece da lunedì 8 luglio arriva “Panda”, una serie comica francese che narra le avventure di un ex poliziotto che vive con il figlio sedicenne in una capanna nella Camargue, costretto a tornare in servizio in modo molto particolare.

Infine, da lunedì 12 agosto spazio alla terza stagione di "CSI: Vegas", mentre martedì 13 agosto debutta la 27^ stagione di "Squadra speciale Cobra 11". La seconda stagione della divertente "Che Todd ci aiuti" andrà in onda la domenica alle 19 da giugno, con data ancora da definire.