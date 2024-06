Segreti di famiglia, cast e trama della fiction di Canale 5. Anticipazioni prima puntata

A partire da domenica 16 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva Segreti di Famiglia, una nuova serie turca che vede protagonisti Kaan Urgancıoğlu (il perfido Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e l’attrice Pınar Deniz. Urgancıoğlu interpreta un avvocato difensore mentre Deniz è un pubblico ministero, entrambi con visioni divergenti sulla giustizia, uniti per affrontare un caso di omicidio. Insieme, scoprono un intricato enigma che coinvolge profondamente le loro famiglie.

La trama di “Segreti di Famiglia”, il cui titolo originale è Yargı, inizia con Ilgaz Kaya, un pubblico ministero che segue i principi di verità e giustizia insegnatigli dal padre, un ex ispettore di polizia. Kaya assume Ceylin Erguvan, una giovane e ambiziosa avvocatessa, per difendere il fratello minore accusato di omicidio. Convinti dell’innocenza di Cinar, i due intraprendono un viaggio per cercare giustizia e risolvere il crimine. Tuttavia, mentre la trama si dipana e lgaz e Ceylin si avvicinano sentimentalmente, l’indagine rivela svolte inaspettate, svelando numerosi segreti di famiglia che metteranno a dura prova la loro unione.

Nel cast, accanto ai protagonisti Kaan Urgancıoğlu e Pınar Deniz, troviamo Arda Anarat nel ruolo di Çinar Kaya, il fratello di Ilgaz accusato di omicidio, determinato a dimostrare la sua innocenza nonostante passati problemi. Beren Nur Karadiş interpreta Defne Kaya, la dolce sorellina di Çinar e Ilgaz, profondamente colpita dagli eventi che coinvolgono i suoi fratelli maggiori. Hüseyin Avni Danyal è Metin Kaya, il padre di Ilgaz, Çinar e Defne, un ispettore di polizia determinato a non lasciare che il caso di accusa contro suo figlio influenzi la sua carriera. Ali Seçkiner Alici è Zafer Erguvan, il padre di Ceylin, che, avendo trascorso del tempo in carcere, si oppone fermamente alla decisione di sua figlia di difendere Çinar.

E ancora: Ece Yüksel nel ruolo di Inci Erguvan, la giovane sorella di Ceylin, il cui misterioso assassinio rivela un lato oscuro della sua personalità, sconvolgendo la sua famiglia. Mehmet Yilmaz Ak è l’ambizioso procuratore Pars Seçkin, che lavora nello stesso ufficio di Ilgaz, ma – essendo il fratello maggiore dell’ex fidanzata di Ilgaz – la giudice Neva Seçkin, lo considera un rivale. Neva è interpretata da Başak Gümülcinelioğlu (conosciuta in Italia per il suo ruolo di Deniz in DayDreamer – Le ali del sogno e di Pırıl Baytekin Sezgin in Love Is in the Air).

Diretta da Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapoğulları, Segreti di famiglia è stata sceneggiata da Sema Ergenekon ed è stata girata tra Istanbul e Nevşehir. La serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Palm Award e un International Emmy Award nel 2023. Un successo globale che è stato venduto in oltre 20 paesi, con i suoi 95 episodi da 45 minuti.

Segreti di Famiglia promette di affascinare fin dal primo episodio con la sua storia d’amore immersa in un ambiente legale intriso di segreti e inganni. Gli spettatori saranno immediatamente catapultati in un avvincente dramma che esplora le dinamiche complesse di due famiglie, un crimine e i legami amorosi che li attraversano, suscitando domande profonde sulla verità e sulla giustizia. Seguici su Instagram.

Segreti di famiglia, anticipazioni prima puntata di domenica 16 giugno 2024

In un cassonetto dei rifiuti a Resitpasa viene trovato il cadavere di una ragazza all’interno di una valigia. Il Procuratore Ilgaz e il capo della Omicidi Metin vengono chiamati ad indagare sul caso. Nel frattempo, nell’ufficio del Pubblico Ministero, Ceylin viene scoperta mentre sta registrando di nascosto una conversazione del procuratore. Il mistero si infittisce quando all’interno del cassonetto in cui era stata gettata la valigia, viene rinvenuta una carta di credito che risulta essere intestata proprio a Metin. Due giorni prima, Cinar, figlio di Metin e fratello di Ilgaz, aveva rubato la carta di credito del padre e la sera dell’omicidio era rientrato a casa intorno alle tre del mattino. I due si trovano così a dover affrontare un caso che mette in crisi la loro etica professionale, dal momento che riguarda un membro della famiglia. Metin e Cinar vengono quindi convocati dal Procuratore Pars ma, dopo una chiacchierata informale, quest’ultimo decide di trattenere Cinar.

Cinar, dopo l’interrogatorio di Pars, viene trattenuto al comando di polizia. Ceylin discute con Metin perché l’uomo si è rifiutato di mentire in favore del figlio. Metin, una volta a casa, perquisisce la stanza di Cinar e trova delle pastiglie in fondo ad un cassetto. Questo basta ad avvalorare la sua convinzione che il ragazzo sia in qualche modo coinvolto nell’omicidio della ragazza trovata nel cassonetto. Ilgaz, pur non approvando i metodi di Ceylin, si rende conto che è l’unica persona in grado di aiutare suo fratello.

Ceylin trova nell’auto di Metin un cardigan bianco sporco di sangue. Propone a Ilgaz di nasconderlo per evitare che la polizia lo trovi, ma il procuratore mantiene saldi i suoi principi e suo padre si ritrova così coinvolto nelle indagini. La polizia, in un altro quartiere rispetto a dove si trovava il cadavere, rinviene la borsa con gli effetti personali della vittima, tra cui la carta d’identità. Ilgaz avvisa subito Ceylin e i due si recano dal medico legale per scoprire il nome della ragazza morta. Per Ceylin è una rivelazione sconvolgente: si tratta di sua sorella minore Inci. Scossa da un profondo turbamento, Ceylin va a fare visita a Cinar, che ormai considera senza ombra di dubbio l’assassino di sua sorella, e lo affronta con grande fermezza. Il ragazzo continua a negare ogni coinvolgimento e persino di avere mai incontrato Inci.