Tempesta d’amore: André e Helene diventano una coppia! Ma Gerry… | Anticipazioni italiane

Dopo infiniti tira e molla, l’amore sta finalmente per scoppiare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore André Konopka (Joachim Lätsch) ed Helene Richter (Sabile Werner) diventeranno finalmente una coppia. Proprio allora, però, si presenterà un ostacolo inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene ritrova André

Sono ormai settimane che André e Helene lottano con i reciproci sentimenti, apparentemente incapaci di superare paure ed incomprensioni per diventare una coppia. Le cose, però, stanno per cambiare!

Il momento della svolta arriverà quando l’uomo partirà per un’escursione insieme a Robert (Lorenzo Patané), finendo per ritrovarsi bloccato su un’isola senza alcuna possibilità di contattare i propri cari. La sua assenza, però, non passerà inosservata…

Preoccupatissima per la scomparsa del suo amato, Helene si metterà infatti alla disperata ricerca di quest’ultimo. Ebbene, non solo la donna riuscirà effettivamente a ritrovare André, ma sarà a tal punto sopraffatta dalla felicità da baciarlo appassionatamente davanti a tutti!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry scopre la relazione di André e Helene

Al settimo cielo, i due innamorati ufficializzeranno così il loro amore e trascorreranno poco dopo anche la loro prima notte insieme. Non tutti, però, saranno felici della novità…

Dopo aver casualmente assistito al bacio tra la madre e Konopka, Gerry (Johannes Huth) andrà in crisi: se dapprima non saprà spiegarsi quel gesto, poi inizierà a temere che lo chef non abbia intenzioni serie con Helene.

Ebbene, grazie al sostegno di Erik (Sven Waasner) ed Yvonne (Tanja Lanäus), il ragazzo riuscirà – almeno in parte – a superare lo shock. Ciò però non eviterà ad André un vero e proprio interrogatorio da parte di Gerry: lo chef passerà “l’esame” del giovane Richter? Seguici su Instagram.