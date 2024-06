Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 5 luglio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2024

Carolin chiede a Vanessa di essere sincera riguardo al suo desiderio di trasferirsi insieme a lei a Copenhagen. A quel punto la Sonnbichler capisce di non voler lasciare Bichlheim, ma non sa come confessarlo alla fidanzata…

Eleni si sente profondamente a disagio a spiare Alexandra e Christoph per conto di Markus. Leander intuisce che la sua amata sta nascondendo qualcosa…

Werner e Christoph scoprono l’inganno di Erik e pretendono che quest’ultimo restituisca loro il denaro, vendendo il bosco da lui ereditato…

Michael consola Valentina in un momento di tristezza legato alla sua storia con Fabien, dando vita involontariamente ad un momento di grande intimità…

Vanessa spera che Max si opponga al suo trasferimento in Danimarca, fornendole così una scusa per restare a Bichlheim. A sorpresa, però, il fitness trainer sembra d’accordo con la sua partenza…

Alexandra ed Eleni si riavvicinano lavorando insieme: una situazione che non fa che accrescere i sensi di colpa della ragazza. Proprio quando la giovane Schwarzbach inizia a pensare di abbandonare il suo incarico di “spia”, però, assiste casualmente ad una conversazione tra Christoph e Krüger…

Valentina è combattuta tra la necessità di dimenticare Michael e la speranza che quest’ultimo possa ricambiare i suoi sentimenti.

Shirin confessa a Gerry di essere terrorizzata all’idea di causare un nuovo incidente in cucina, mettendo in pericolo i suoi cari. Il ragazzo prova a tranquillizzarla, ma poco dopo la Ceylan viene nuovamente assalita dal panico…

Leander salva Eleni dalla situazione con Christoph, ma quest’ultimo intuisce che la ragazza ha ascoltato la sua conversazione con Krüger…

Erik è costretto a vendere le proprie quote del Caffè Liebling per saldare i propri debiti. André, però, si approfitta della situazione e negozia il prezzo a proprio vantaggio…

Valentina spera ancora che Michael la possa prendere sul serio come donna, ma si rende conto che il medico vede in lei una figlia. Disperata, la ragazza confida a Werner le proprie pene d’amore…

Gerry promette a Shirin di non lasciarla più sola, ma è costretto ad allontanarsi per qualche minuto. Quando rientra a casa, trova però la fidanzata disperata. E così, pur di starle accanto, si mette in malattia.

Christoph non se la sente di mettere Eleni sotto pressione e fa un passo verso di lei. La ragazza, però, ormai vuole conoscere la verità!

Erik è sempre più sotto pressione per via di Krüger e chiede aiuto allo stesso Christoph. Poco dopo, però, a Vogt si presenta un’occasione molto lucrativa…

Werner è estremamente preoccupato per Valentina, che però lo rassicura.

Eleni si rifiuta di credere alla versione dei fatti che Christoph le ha raccontato e affronta Alexandra. Rendendosi conto che quest’ultima le sta mentendo di nuovo, la ragazza decide di rivolgersi direttamente a Markus. Scoprirà la verità?

Gerry prova ad aiutare Shirin a diventare autosufficiente, ma senza successo…

Grazie a Christoph, Max capisce di voler lottare per il proprio futuro con Vanessa e chiede a quest’ultima di non partire per Copenhagen! Lei lo ascolterà?

Erik è sconvolto dalla proposta del signor Dremel: quest’ultimo vuole che Vogt seduca sua moglie, in cambio di 100.000 euro! Superato lo shock, però, Erik inizia a prendere seriamente in considerazione l’offerta: dopotutto, sarebbe la soluzione ai suoi problemi economici!

Eleni è così delusa dai suoi genitori da decidere di lasciare Bichlheim. Prima, però, decide di fare un'ultima visita alla roccia che la lega a Leander. E anche quest'ultimo ha la stessa idea…