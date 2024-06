Tempesta d’amore: Christoph vuole rivelarsi a Eleni come suo padre! E Alexandra… | Anticipazioni italiane

Per quasi trent’anni Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) ha gelosamente custodito un terribile segreto. Segreto che nelle prossime puntate di Tempesta d’amore rischierà di venire alla luce… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni è figlia di Christoph

Da quando gli Schwarzbach sono arrivati al Fürstenhof, i loro segreti di famiglia sono stati pian piano svelati al pubblico di Tempesta d’amore: dalle scorrettezze imprenditoriali di Markus (Timo Ben Schöfer) e Alexandra (Daniela Kiefer), alla truffa professionale di quest’ultima… alla verità sulle origini di Eleni!

Come sappiamo, infatti, quest’ultima fu concepita da Alexandra prima della fine della sua relazione con Christoph (Dieter Bach)! Ben sapendo che – se rivelato – questo segreto potrebbe rovinare la sua vita e quella delle persone che ama, la donna ha gelosamente custodito la verità.

E così, quando è stata costretta a confessare tutto a Christoph, ha fatto giurare a quest’ultimo di non farne parola con nessuno. Tra non molto, però, la situazione rischierà di sfuggirle di mano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph vuole rivelarsi ad Eleni

Come vi abbiamo anticipato, nei prossimi giorni i rapporti tra Eleni e Alexandra si deterioreranno: la ragazza si convincerà infatti che la madre abbia cospirato insieme a Christoph per incastrare Markus e mandarlo in prigione. E a nulla varranno i tentativi di Alexandra di negare ogni responsabilità…

Ormai certa che la madre la stia ingannando, Eleni infatti non solo non crederà alle sue parole, ma chiuderà ogni rapporto con la donna, arrivando addirittura a licenziarsi dalla Schwarzbach AG. Una decisione che colpirà profondamente Alexandra…

Vedendo la sua amata disperata, Christoph deciderà di intervenire, provando a mediare tra la fidanzata e sua figlia. Il suo intervento, però, avrà un effetto inaspettato: stupita dall’interesse di Saalfeld nei suoi confronti, Eleni chiederà infatti a quest’ultimo il motivo per cui sembra tanto legato a lei.

E a quel punto l'albergatore sarà tentato di rivelarsi a Eleni come suo padre naturale… il tutto proprio mentre sopraggiungerà Alexandra! La verità sulle origini di Eleni verrà dunque svelata?