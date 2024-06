Tempesta d’amore: Eleni fugge dal Fürstenhof e scompare nel nulla! | Anticipazioni italiane

Una nuova esperienza drammatica sta per segnare Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista si ritroverà in una situazione pericolosissima che rischierà di tramutarsi in tragedia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni scopre la relazione di Alexandra e Christoph

Cresciuta con un’immagine decisamente utopistica dei suoi genitori, da quando è arrivata al Furstenhof Eleni sta facendo i conti con la realtà: non solo Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) non sono i santi che lei pensava, ma l’hanno continuamente ingannata!

La delusione per questa amara verità – unita al trauma del proprio incidente – stanno causando alla giovane Schwarzbach continui vuoti di memoria, spesso uniti ad attacchi di panico. Una condizione che non migliorerà a breve…

Appena dimessa dall’ospedale, Eleni assisterà infatti ad una scena per lei sconvolgente: sua madre a letto con Christoph (Dieter Bach)! E a quel punto il mondo le crollerà addosso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni si perde

Sconvolta, la ragazza fuggirà dal Fürstenhof e si sfogherà con il fratello Noah (Christopher Jan Busse), a cui confiderà di non voler più restare nell’appartamento dei Saalfeld per non doversi imbattere in Alexandra ed il suo amante. E proprio grazie al fratello Eleni troverà una soluzione perfetta: diventare coinquilina di Shirin (Merve Çakır) e Valentina (Aylin Ravanyar)!

Felicissima, la Schwarzbach si trasferirà dunque nell’appartamento delle due amiche, entusiasta all’idea di iniziare questa nuova avventura. Una volta rimasta sola, però, la ragazza cadrà addormentata e, al suo risveglio, avrà un vuoto di memoria totale…

Non avendo idea di dove si trovi, Eleni fuggirà dall’appartamento e inizierà a vagare senza meta, finendo per perdersi nel bosco. E a quel punto solo un miracolo sembrerà poter evitare il peggio… Seguici su Instagram.