Tempesta d’amore: Eleni sorprende Alexandra a letto con Christoph! | Anticipazioni italiane

Il mondo di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) sta per crollare ancora una volta! Da poco ripresasi dalla notizia che il suo adorato padre è rinchiuso in carcere con un’accusa infamante, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista farà una scoperta che distruggerà le sue ultime certezze… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni ingannata dai genitori

Bella, brillante e di gran cuore, Eleni è cresciuta come la prediletta di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer), che l’hanno fin da subito designata come erede della loro azienda di famiglia. Peccato solo che i due coniugi non siano stati completamente onesti con la figlia…

Pur di non infrangere l’immagine che la figlia ha di loro, gli Schwarzbach hanno infatti sempre nascosto a quest’ultima non solo i crimini commessi per il loro tornaconto economico, ma anche il terribile ricatto con cui Markus sta costringendo Alexandra a restare insieme a lui. Un castello di bugie che è destinato a crollare!

Già sconvolta per il ruolo giocato dai genitori nell’incidente che ha lasciato Shirin (Merve Çakır) completamente cieca, Eleni si è finalmente resa conto che il padre non è l’uomo retto e onesto da lei creduto, quando quest’ultimo le ha confessato di aver provato a incastrare Christoph (Dieter Bach) con delle accuse ingiuriose. E non è finita qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni coglie in flagrante Alexandra e Christoph

Dopo aver scoperto grazie a Christoph che Markus è in carcere con l’accusa di falso in bilancio, Eleni proverà a ritrovare la fiducia in Alexandra, nonostante quest’ultima le abbia mentito per settimane. Fiducia che è destinata però a sciogliersi come neve al sole…

Dimessa dall’ospedale in modo che possa riprendersi in un ambiente familiare, Eleni si precipiterà al Fürstenhof per fare una sorpresa alla madre. Peccato solo che sarà quest’ultima a farle una sorpresa… e decisamente non piacevole!

Quando la giovane Schwarzbach entrerà nella stanza di Alexandra, troverà infatti quest’ultima a letto con Christoph! E a quel punto Eleni vedrà le sue ultime certezze crollare e si renderà conto di non potersi più fidare dei suoi genitori…

Riuscirà Alexandra a recuperare il rapporto con la figlia? Per ora vi ricordiamo che c’è ancora un terribile segreto che la donna deve confessare ad Eleni: la verità sulle sue origini! Una rivelazione che, quando avverrà, cambierò tutto… Seguici su Instagram.