Tempesta d’amore: Eleni inizia a spiare per conto di Markus! Ma… | Anticipazioni italiane

Fino a dove è disposta a spingersi una figlia per amore del padre? Sarà l’interrogativo delle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, che vedranno Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) affrontare una prova per lei eticamente difficilissima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus chiede aiuto ad Eleni

Cresciuta nell’ammirazione totale dei suoi genitori, da qualche settimana Eleni ha visto le sue certezze crollare. La scoperta della relazione di Alexandra (Daniela Kiefer) con Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e, soprattutto, l’arresto di Markus (Timo Ben Schöfer) con l’accusa di falso in bilancio hanno infatti messo a dura prova la giovane Schwarzbach. La vera sfida, però, arriverà nei prossimi giorni…

Già convinta che la madre fosse a conoscenza dei magheggi contabili dell’azienda di famiglia, Eleni ha visto i suoi sospetti confermati da Markus durante una visita a quest’ultimo in carcere. Quando però il padre le chiederà di spiare Alexandra e Christoph per trovare le prove che lo possano scagionare, Eleni si troverà di fronte ad un dilemma etico non indifferente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni spia Alexandra e Christoph

Sconvolta all’idea di dover spiare la sua stessa madre, la giovane Schwarzbach deciderà di provare a parlare con Alexandra nella speranza che quest’ultima ammetta spontaneamente la verità. Purtroppo, però, tutto sarà vano…

Profondamente delusa dalla madre, Eleni deciderà così di accogliere la richiesta di Markus e iniziare a spiare Alexandra e Christoph nella speranza di riuscire ad incastrarli. Prima, però, dovrà riuscire ad ottenere la loro fiducia…

Sarà così che la ragazza andrà contro i propri principi e fingerà una riconciliazione con la madre, ricominciando a lavorare insieme a lei. Se da una parte il suo piano sembrerà funzionare, però, dall'altra i rimorsi della coscienza non si faranno attendere… Riuscirà Eleni ad andare fino in fondo?