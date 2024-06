Tempesta d’amore: Markus fa a Eleni una richiesta sconvolgente! | Anticipazioni italiane

Non c’è nulla che Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) non farebbe per uscire dal carcere e vendicarsi di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… anche usare la sua stessa figlia! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo si rivolgerà infatti ad Eleni (Dorothée Neff) con una richiesta sconvolgente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus vuole vendetta

Da settimane ormai Markus è chiuso in carcere con l’accusa di falso in bilancio. Accusa, che – grazie alle manipolazioni di Christoph – riguarda solo Schwarzbach e non sua moglie Alexandra (Daniela Kiefer) (nonostante quest’ultima sia stata complice del marito).

Se la donna se l’è cavata agli occhi della giustizia, però, non le è andata altrettanto bene con la propria famiglia. Eleni ha infatti subito capito che la madre era a conoscenza delle macchinazioni del coniuge e l’ha accusata di aver voluto rovinare Markus con l’aiuto di Christoph!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus chiede a Eleni di spiare Christoph

Ebbene, sarà proprio questa frattura nel rapporto tra madre e figlia l’arma a sorpresa di Markus! Dopo aver attirato con l’inganno Alexandra in carcere per scoprire come stanno esattamente le cose tra lei ed Eleni, l’uomo avrà infatti un colloquio privato con quest’ultima. Colloquio che terminerà con una richiesta sconvolgente…

Dopo aver confermato alla figlia di essere stato incastrato, Markus chiederà infatti alla ragazza di spiare per conto suo Christoph ed Alexandra, trovando le prove delle loro macchinazioni! Eleni si piegherà alla richiesta del genitore? Seguici su Instagram.