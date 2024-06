Tempesta d’amore: Erik sommerso dai debiti e… | Anticipazioni italiane

Un vero e proprio incubo sta per travolgere Erik Vogt (Sven Waasner). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, il padre di Josie (Lena Conzendorf) si ritroverà infatti in gravi difficoltà finanziarie. Una situazione che lo spingerà verso tentazioni pericolose… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik non ottiene il lavoro

Entrato in scena come un uomo cinico e ossessionato dalla ricchezza al punto da arrivare a commettere dei crimini, Erik è oggi diventato un amorevole padre di famiglia nonché un compagno devoto. Proprio l’amore che lo lega a Josie (Lena Conzendorf) e Yvonne (Tanja Lanäus), però, lo ha messo nei guai…

Pur di regalare alla figlia un matrimonio da sogno e far colpo sulla fidanzata con regali preziosi, Vogt si è infatti ritrovato pieno di debiti. Una situazione che è ulteriormente peggiorata quando la sua speranza di ottenere il posto di direttore amministrativo del Fürstenhof è sfumata…

Non potendo più contare sul ricco stipendio da dirigente, Erik arriverà addirittura a fare dei turni come cameriere al Caffè Liebling pur di racimolare qualcosa in più. Ben presto, però, si renderà conto di dover trovare una vera soluzione ai suoi problemi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik cade in tentazione

Temendo che Yvonna lo possa lasciare se scoprisse le sue difficoltà finanziarie, Vogt terrà il suo segreto nascosto a tutti… eccetto che a Gerry (Johannes Huth)! E quest’ultimo – nonostante il suo deficit cognitivo – capirà immediatamente quanto la situazione sia grave.

Determinato ad aiutare il suo migliore amico, il giovane Richter si metterà dunque subito all’opera per trovare delle opzioni che consentano a Eric si saldare i propri debiti. Nel frattempo, però, quest’ultimo dovrà far fronte ad un’emergenza ben più immediata: pagare l’affitto!

Ebbene, in questo caso Erik avrà un’idea vincente: chiedere ad Yvonne di trasferirsi da lui in modo da dividere con lei i costi di locazione. Un’offerta che la donna (ignara delle reali motivazioni del suo amato) accetterà felice. Per Vogt, però, resterà ancora il problema dei debiti da saldare. E con il passare del tempo questo tormento lo farà cadere in una pericolosa tentazione… Seguici su Instagram.