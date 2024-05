Tempesta d’amore: i Saalfeld sacrificano Erik per salvare Alexandra! E lui… | Anticipazioni italiane

Quando ci sono di mezzo affari e sentimenti, le alleanze possono cambiare molto velocemente. Se ne renderà suo malgrado conto Erik Vogt (Sven Waasner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore subirà un duro colpo per mano della sua stessa famiglia… Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate italiane di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik vuole la posizione di direttore amministrativo

Sono trascorsi ormai dei mesi dall’arrivo di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) al Fürstenhof. Un arrivo che ha portato non pochi cambiamenti all’hotel a cinque stelle. Se gli equilibri di potere ai “piani alti” sono stati stravolti dall’ingresso della bella donna d’affari, anche il personale ha subito ripercussioni… Erik in primis!

Come ricorderete, l’uomo divideva infatti con Paul (Sandro Kirtzel) la posizione di direttore amministrativo del Fürstenhof, fino a quando Alexandra non decise che nulla giustificava la presenza di due persone con lo stesso ruolo.

Erik fu così licenziato e finì a lavorare come barman al fianco della sua amata Yvonne (Tanja Lanäus). ora che Paul è uscito di scena insieme a Josie (Lena Conzendorf), nulla sembra però più ostacolare un ritorno di Vogt in direzione. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra sul lastrico

Ebbene, inizialmente effettivamente sia Robert (Lorenzo Patané) che Christoph (Dietrich Bach) si diranno d’accordo a (ri)assumere Erik nella sua vecchia posizione. Appena prima di ufficializzare il nuovo contratto di lavoro, però, accadrà qualcosa di inaspettato…

Mentre Vogt festeggerà il suo ritorno ai piani alti, Alexandra si ritroverà infatti sul lastrico: non solo i suoi conti sono stati bloccati, ma nessuno è disposto ad assumerla a causa dello scandalo che ha travolto la Schwarzbach AG!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra assunta al posto di Erik

Il risultato? Quando i Saalfeld lo scopriranno, decideranno di aiutare la donna, decidendo di mettere da parte il rancore per il tentativo da parte di quest’ultima e Markus (Timo Ben Schöfer) di vendere parte del Fürstenhof trasformandolo in appartamenti di lusso.

E così – nonostante la promessa fatta ad Erik ed il legame di sangue di quest’ultimo con i Saalfeld (come ricorderete, l’uomo è infatti un Saalfeld illegittimo) – Robert e Christoph decideranno di dare la posizione di direttore amministrativo del Furstenhof ad Alexandra!

Come reagirà Erik? E, soprattutto, la Schwarzbach approfitterà della sua nuova posizione di potere per portare grandi cambiamenti al Fürstenhof? Seguici su Instagram.