Tempesta d’amore: Valentina sconvolta dai sentimenti per Michael e… | Anticipazioni italiane

Dopo un amore finito male, per lei ne è arrivato uno impossibile! Stiamo ovviamente parlando di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané)! Da poco ripresasi dalla fine della sua prima relazione, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza si troverà infatti a fare i conti con dei sentimenti proibiti sempre più difficili da controllare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina si innamora di Michael

Se è vero che il primo amore non si scorda mai, altrettanto si può dire del primo cuore spezzato. Non c’è infatti da stupirsi se la fine della sua storia con Fabien (Lukas Schimdt) abbia lasciato una cicatrice profonda in Valentina, tanto da spingerla a lasciare tutto e tornare nella sua casa natale.

Effettivamente a Bichlheim la ragazza si sta pian piano ricostruendo una vita, grazie all’appoggio della sua famiglia, di nuovi amici e, soprattutto, di Michael (Erich Altenkopf), il padre del suo ex. Già molto legato alla giovane Saalfeld, il medico ha infatti provato a starle vicino. Peccato solo che il loro rapporto non si fermerà al livello di “amicizia”…

Sempre più legata all’uomo, Valentina inizierà infatti a rendersi conto di provare per lui qualcosa che va molto oltre l’affetto. E, grazie ad un sogno rivelatore, si renderà conto di essersi innamorata!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina decide di evitare Michael

Inutile dire che la Saalfeld resterà sconvolta dai suoi stessi sentimenti: come può interessarsi ad un uomo che non solo è molto più vecchio di lei, ma è pure il padre del suo ex? Purtroppo, però, la situazione non è destinata a migliorare…

Dopo aver invano provato a reprimere ciò che prova, basterà un incontro ravvicinato con Michael perché Valentina si renda conto che la sua non è una semplice infatuazione. E a quel punto la ragazza – dopo essersi confidata con Yvonne (Tanja Lanäus) – deciderà di evitare il suo amato ad ogni costo.

Riuscirà la distanza a spegnere i suoi sentimenti proibiti? Inutile dire che la risposta è "no"…