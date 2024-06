Tempesta d’amore: Yvonne scopre la truffa di Erik! E… | Anticipazioni italiane

Nuovi problemi in vista per Erik Vogt (Sven Waasner)! Proprio quando sembrava finalmente aver risolto i propri problemi economici, infatti, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo dovrà confessare alla persona che ama di non essere stato del tutto onesto… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik truffa Christoph

Cresciuto col sogno di una vita lussuosa, Erik è stato a lungo schiavo di truffe e gioco d’azzardo. Un vizio in cui purtroppo è recentemente ricaduto. Nella speranza di ottenere il capitale necessario per saldare i suoi debiti, Vogt ha infatti speso una fortuna in corse di cavalli, finendo per ritrovarsi sul lastrico!

A pezzi, l’uomo ha disperatamente cercato una soluzione prima che i suoi problemi diventassero di dominio pubblico. E proprio allora gli si è presentato un colpo di fortuna: sia Werner (Dirk Galuba) che Christoph (Dieter Bach) si sono offerti di concedergli un prestito. Peccato solo che Erik abbia usato la stessa garanzia (il bosco da lui ereditato) per entrambi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik confessa la verità a Yvonne

Ignari di essere stati truffati, i due Saalfeld hanno dunque consegnato il denaro pattuito a Vogt, che però non si limiterà ad usarlo per rimborsare i propri creditori: desideroso di far colpo su Yvonne (Tanja Lanäus), l’uomo inizierà a sorprendere quest’ultima con regali costosi…

Ebbene, benché lusingata, la Klee non ci metterà molto a capire che qualcosa non torna e metterà dunque il compagno sotto torchio, costringendolo a confessare la verità sulla sua improvvisa ricchezza. E, inutile dirlo, non gradirà la risposta che riceverà.

Preoccupata (e giustamente!) per il guaio in cui si è messo il suo amato, Yvonne pregherà dunque quest'ultimo di mettere immediatamente fine alla propria truffa ai danni di Christoph. Erik la ascolterà?