Tempesta d’amore: Erik ricade in tentazione e truffa Christoph! | Anticipazioni italiane

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Un detto che sembra essere stato scritto per Erik Vogt (Sven Waasner)! Proprio quando sembrava essersi finalmente redento, infatti, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo cadrà ancora una volta vittima delle vecchie cattive abitudini… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik nei guai

Da sempre ossessionato da lusso e ricchezza, Erik è con gli anni diventato un truffatore incallito con il vizio del gioco d’azzardo. Un vortice da cui è faticosamente riemerso grazie all’amore delle persone che ama: suo fratello Florian (Arne Löber), la figlia Josie (Lena Conzendorf) e la compagna Yvonne (Tanja Lanäus). Nelle ultime settimane, però, le vecchie tentazioni sono tornate…

In difficoltà economiche a causa delle ingenti spese da lui sostenute per il matrimonio di Josie, Erik ha infatti giocato una grossa somma alle corse di cavalli nella speranza di racimolare il denaro necessario a saldare i suoi debiti. Purtroppo, però, invece che sbancare il lunario, si è ritrovato sul lastrico!

Come se non bastasse, Vogt non potrà nemmeno riscattare una preziosa collana da lui sottratta di nascosto ad Yvonne per impegnarla al banco dei pegni. E così per l’uomo inizierà una corsa contro il tempo per salvare il suo conto in bagna e la sua relazione!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik truffa Christoph

Ebbene, proprio quando tutto sembrava essere perduto, Erik avrà l’idea vincente: chiedere un prestito a Werner (Dirk Galuba), fornendo come il bosco da lui ereditato tempo fa in seguito alla scoperta di essere un Saalfeld illegittimo. In questo modo, Vogt riuscirà finalmente a riscattare la collana di Yvonne, salvando così la propria relazione (oltre che il proprio conto in banca).

Erik sarà dunque definitivamente sulla retta via? Purtroppo la risposta è “no”! Poco dopo aver ottenuto il prestito da Werner e aver reso alla fidanzata il prezioso gioiello, l’uomo si troverà infatti di fronte ad una nuova tentazione: Christoph (Dieter Bach) gli offrirà un prestito, chiedendo come garanzia lo stesso terreno già promesso da Vogt a Werner. E questa volta Erik non ascolterà la propria coscienza…

Con la mente annebbiata dalla prospettiva di mettere le mani su una grossa somma di denaro, Vogt nasconderà infatti a Christoph di aver già impegnato il terreno in un altro contratto e chiederà un prestito anche a lui! E a quel punto i guai saranno inevitabili…