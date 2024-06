Un posto al sole anticipazioni: vendetta contro Eduardo! Gli eventi precipitano?

In questi giorni a Un posto al sole assistiamo al tanto agognato matrimonio tra Clara (Imma Pirone) e Eduardo (Fiorenzo Madonna): nozze spartane, in carcere e con pochissimi amici (praticamente solo i testimoni), ma pur sempre un’occasione di grande felicità. Peccato che la felicità in questione durerà poco, anzi pochissimo…

Già sappiamo che la prossima sarà una settimana “di martirio” per Clara: un colpo di testa farà sì che Alberto (Maurizio Aiello) sottragga il piccolo Federico per poi entrare in un clima di inquietante confusione. Per alcuni episodi, tutti saranno in ansia per la sorte del bambino, ma la sensazione è che alla fine Palladini farà la cosa giusta. Staremo a vedere.

Comunque sia, la conclusione di questa breve vicenda drammatica potrebbe essere solo l’assaggio di un qualcosa di molto più angosciante, vediamo insieme perché…

Come avrete probabilmente notato, al momento le indagini portate avanti da Eugenio (Paolo Romano) e Lucia (Francesca Colapietro) si sono fermate all’arresto dei “pesci piccoli”: non è stato ancora assicurato alla giustizia il perfido Torrente (Loris De Luna), attorno al quale ora il cerchio si stringerà!

Il problema è che il boss ha buona memoria e, tra i suoi “desiderata” del momento, c’è quello di farla pagare a Eduardo Sabbiese. Insomma, l’intento è quello di mettere in atto una vendetta in piena regola e vi anticipiamo che tutto ciò potrebbe concretizzarsi proprio durante il giorno in cui Clara, Eduardo e Federico saranno in partenza (come previsto dal programma di protezione).

Cosa succederà? Qualcuno "si farà male" seriamente o il piano sarà sventato? Per ora, quel che si evince è che Damiano (Luigi Renda) avrà un attimo prima la percezione di quello che sta per avvenire. Quest'"attimo prima" basterà… oppure no?