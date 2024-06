Viola come il mare 3 si farà: La conferma arriva direttamente da Pier Silvio Berlusconi durante una sua conferenza stampa tenutasi recentemente. L’Ad Mediaset ha infatti annunciato che la fortunata serie Lux Vide tornerà in futuro con una terza stagione.

Rivedremo, dunque, Francesca Chillemi ancora nei panni di Viola Vitale, bella giornalista trentenne affetta da sinestesia, e Can Yaman nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir, uno dei personaggi più amati della fiction di Canale5.

La serie, liberamente tratta dal romanzo “Conosci l’estate” di Simona Tanzini, ha ottenuto un successo straordinario con la sua seconda stagione, disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity dallo scorso 24 aprile, incrementando l’ascolto complessivo del 60% con la total audience. Con l’uscita del secondo capitolo, Viola come il mare ha superato gli ottimi numeri della prima stagione, registrando nei soli primi dieci giorni quasi cinque milioni di ore viste, diventando il contenuto on demand più popolare su tutte le piattaforme digitali.

Il successo è stato consolidato con l’arrivo il 3 maggio scorso su Canale 5, dove la prima puntata è stata seguita da quasi tre milioni di spettatori con uno share del 17% (19,53% sul target commerciale), a cui va aggiunto circa un milione di visualizzazioni registrato su Mediaset Infinity.

Dunque, “Viola come il mare” si è rivelata sempre di più un fenomeno nato in TV ma cresciuto soprattutto grazie all’arrivo sulle piattaforme. Il successo si è amplificato anche con l’arrivo su Netflix dove la fiction ha generato ottimi numeri, confermando il suo status di serie amatissima soprattutto dal pubblico femminile.

Ma per vedere la terza stagione potremmo dover aspettare almeno un paio di anni, perché gli amatissimi protagonisti sono impegnati su altri set: Can Yaman sta girando il remake di Sandokan, mentre Francesca Chillemi a breve inizierà le riprese dell’ottava annata di “Che Dio ci aiuti”, entrambe produzioni targate Lux Vide che arriveranno su Rai 1 nella prossima stagione.