Anticipazioni Beautiful 6 luglio 2024: Steffy preoccupata per Hope

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 6 luglio 2024

Thomas chiede a Steffy di aver fiducia in lui e nella sua capacità di cambiare: sta andando in terapia e Douglas è la sua priorità. Steffy è incline a credergli, non volendo perdere un fratello dopo aver già perso per sempre sua sorella Phoebe. Taylor ricorda ai figli i legame familiare indistruttibile che li lega. Sheila ammette i propri sentimenti per Deacon, ma chiarisce di non voler rinunciare a Bill.

Carter riceve un regalo per festeggiare il suo anniversario di lavoro per la Forrester Creations. Lui ed Eric poi valutano l'insoddisfacente performance della Hope For The Future: nell'ultimo periodo è l'unico settore al ribasso. Steffy e Finn sono felici di avere Douglas, ma Steffy è preoccupata per Hope, anche perché, dopo aver perso il bambino, anche gli affari stanno andando male.