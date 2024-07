Beautiful, anticipazioni 1° agosto 2024: Ridge teme che il piano su Sheila possa fallire

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 1° agosto 2024

Sheila (Kimberlin Brown) è stata colta alla sprovvista dalla proposta di matrimonio di Bill (Don Diamont). Si tratta della prova che lo ha fatto veramente innamorare o ha ragione ad essere sospettosa, vista l’assenza di un accordo prematrimoniale? Ridge (Thorsten Kaye) inizia a temere che la mossa di Bill possa aver messo in allarme Sheila, proprio ora che l’avevano quasi in pugno. Parte del piano è stato anche l’aver cancellato le sue accuse per il tentato omicidio di Finn (Tanner Novlan), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Li (Noemi Matsuda): ora Sheila è libera e potrebbe scappare… Seguici su Instagram.