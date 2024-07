Beautiful, anticipazioni 14 luglio 2024: Brooke a Thomas, “basta con Hope!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 14 luglio 2024

Thomas (Matthew Atkinson) spiega a Brooke (Katherine Kelly Lang) come è partita l’idea della telefonata falsa: quando Ridge (Thorsten Kaye) gli ha detto che lei aveva minacciato di rivolgersi ai servizi per i minori, lui ha colto un’occasione. La Logan è incerta se credere alle scuse di Thomas nonostante l’intercessione di Taylor (Krista Allen), ma lo avvisa che la sua ossessione per Hope (Annika Noelle) deve appartenere al passato. Bill (Don Diamont), informata Sheila (Kimberlin Brown) delle accuse di Liam (Scott Clifton), mette in chiaro che non tollera di essere tradito e ingannato. Seguici su Instagram.