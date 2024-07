Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 15 luglio 2024

Taylor (Krista Allen) è comprensiva nei confronti di Brooke (Katherine Kelly Lang) e dei suoi dubbi su Thomas (Matthew Atkinson): il figlio deve guadagnarsi il perdono, ma per farlo gliene deve essere data l'occasione. Sheila (Kimberlin Brown) è preoccupata che Liam (Scott Clifton) riesca a far sì che Bill (Don Diamont) dubiti di lei, così insiste con Deacon (Sean Kanan) sul fatto che non possono più vedersi.