Beautiful, anticipazioni 18 luglio 2024: Thomas, “non sono più ossessionato da Hope”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 18 luglio 2024

Thomas (Matthew Atkinson) parla con il proprio psichiatra e Taylor (Krista Allen) dei suoi attuali sentimenti per Hope (Annika Noelle): è attratto da lei, ma non scivola nell'ossessione ed è pentito di aver ferito persone che ama. Intanto Liam (Scott Clifton) è contrariato dall'ultimatum di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) circa la Hope For The Future e vuole che la moglie rifiuti di collaborare con Thomas. Katie e Carter si confrontano sul loro rapporto: è amicizia o qualcosa di più?