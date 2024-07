Beautiful, anticipazioni 2 luglio 2024: Brooke, “non sono più la donna di una volta!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 2 luglio 2024

Hope confida a Liam di non essere sicura che Brooke sia pronta per una nuova storia e lei spererebbe di rivederla al fianco di qualcuno che già la conosce, come Deacon, o anche Ridge se il patrigno si rimettesse in riga. Brooke ha posto fine all’appuntamento con Hollis e spiega a Taylor che, nonostante la bella serata, non è più la donna che si butterebbe a capofitto con un uomo appena conosciuto. Entrambe riconoscono di non vedersi al fianco di nessun altro dopo Ridge. Chiedendosi se la loro vita sentimentale sia ormai chiusa alla loro età, si promettono commosse reciproco sostegno e compagnia. Seguici su Instagram.