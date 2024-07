Beautiful, anticipazioni 20 luglio 2024: Hope riprende Thomas, ma Liam pensa che…

Douglas (Henry Joseph Samiri) è felice all’idea che Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle) potrebbero tornare a lavorare insieme, visto che la giovane Logan ha deciso di riprendere Thomas come capo stilista della propria linea. Una cordialità ritrovata tra i genitori, però, spinge Douglas a voler tornare a vivere con Hope. Thomas appare comunque in parte dispiaciuto che il figlio non abbia scelto lui. Wyatt (Darin Brooks) e Liam (Scott Clifton) sono certi che Hope non farà mai di nuovo squadra con Thomas… Seguici su Instagram.