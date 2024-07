Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 22 luglio 2024

Hope (Annika Noelle) rivela ad uno sgomento Liam (Scott Clifton) di aver chiesto a Thomas Forrester (Matthew Atkinson) di tornare alla Hope For The Future. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), intanto, è contenta per il cambiamento che il fratello ha saputo maturare e lo avvisa, stavolta, di non compromettere i suoi progressi…