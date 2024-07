Beautiful, anticipazioni 26 luglio 2024: Bill è stanco di recitare con Sheila…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 26 luglio 2024

A sua insaputa, Sheila si trova al centro di un’indagine federale voluta da Bill e Ridge, ora alleati contro un’avversaria comune. I due sono al corrente della relazione tra la Carter e Deacon e vogliono ottenere dalla donna una piena confessione di omicidio di primo grado. I sospetti sulle morti di Lance Day e dello psichiatra che seguiva un tempo Sheila, il dottor Garvin, sono sempre rimasti senza vere prove. Solo un’accusa di omicidio terrebbe la Carter dietro le sbarre per lungo tempo, forse per sempre. Bill però è provato dalla recita di mesi, in cui ha dovuto anche condividere anche il letto, come amante, con Sheila. Deacon si dice preoccupato per Hope data la sua decisione di collaborare ancora con Thomas… Seguici su Instagram.