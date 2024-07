Beautiful, anticipazioni 28 luglio 2024: Steffy teme che Hope contraccambi Thomas!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 28 luglio 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) osserva la dinamica tra Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle), iniziando a temere che tra i due ci sia un'attrazione che, in realtà, anche la Logan contraccambia. Sheila (Kimberlin Brown) accetta di incontrarsi con Deacon (Sean Kanan), messo in agitazione dalla conversazione con Hope. Bill (Don Diamont), Ridge (Thorsten Kaye) e l'agente Chen dell'FBI continuano a spiare i due, rielaborando lo scopo del piano: far confessare a Sheila gli omicidi di primo grado di cui sospettano si sia macchiata in passato, sebbene ufficialmente siano rimasti casi irrisolti…