Beautiful, anticipazioni 29 luglio 2024: Ridge a Bill, “fai un ultimo sforzo con Sheila!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 29 luglio 2024

Dopo averla vista interagire con Thomas (Matthew Atkinson), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) interroga Hope (Annika Noelle) sui rischi personali della loro collaborazione. Hope è presa alla sprovvista visto che è stata Steffy a supportarli, così si chiede cosa stia insinuando. Deacon (Sean Kanan) comunica a Sheila (Kimberlin Brown) che non possono più vedersi, visto che non può rischiare di perdere Hope. Sheila comprende, ma sa anche che l’attrazione tra loro è troppo forte. Ridge (Thorsten Kaye) sprona Bill (Don Diamont) a fare ancora un ultimo sforzo con Sheila per ottenere una confessione di omicidio… Seguici su Instagram.