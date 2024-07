Beautiful, anticipazioni 3 luglio 2024: Hope sospetta che Deacon sia innamorato

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 3 luglio 2024

Deacon (Sean Kanan) contatta Sheila (Kimberlin Brown) per avere un incontro. La Carter continua a nascondere a Bill (Don Diamont) il turbamento per Deacon. Quest'ultimo conferma a Hope (Annika Noelle) di voler lasciare il suo amore per Brooke (Katherine Kelly Lang) nel passato e la ragazza ipotizza che il padre si sia innamorato di un'altra. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) si chiedono come sbarazzarsi di Sheila, aggirando i ricatti di Bill, ma non sembrano avere un piano.