Beautiful, anticipazioni 31 luglio 2024: Bill chiede a Sheila di sposarlo (e c’è l’anello)

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 31 luglio 2024

Bill (Don Diamont), con tanto di anello, chiede a Sheila (Kimberlin Brown) di sposarlo. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) teme che una possibile attrazione di Hope (Annika Noelle) per Thomas (Matthew Atkinson) rappresenti un rischio per la Hope for The Future, ma la Logan nega chiarendo di essere felicemente sposata con Liam (Scott Clifton). Stephen Logan (Patrick Duffy) continua ad esprimere rancore nei confronti di Ridge (Thorsten Kaye) per la distanza che ha messo con la sua famiglia, ora che Sheila è in libertà…