Beautiful, anticipazioni 8 luglio 2024: Hope si oppone a Steffy!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 8 luglio 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ritiene che la Hope For The Future debba essere messa in pausa finché non si troverà un modo per rilanciarla, ma Hope (Annika Noelle), affranta, si oppone. Convocato Thomas (Matthew Atkinson), Steffy pensa che il problema della linea non sia Hope, ma la mancanza del genio creativo del fratello. Liam (Scott Clifton) informa Deacon (Sean Kanan) delle difficoltà di Hope, senza Douglas (Henry Joseph Samiri) e con la Hope For The Future in affanno. Seguici su Instagram.