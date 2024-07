Beautiful, anticipazioni 9 luglio 2024: per Steffy, Thomas può tornare alla Forrester

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 9 luglio 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) informa Hope (Annika Noelle) di credere ora ad un sincero pentimento di Thomas (Matthew Atkinson), che per lei può tornare in azienda: pur lasciando l'ultima parola a Hope, Steffy ritiene che Thomas sia l'unica chance di salvezza per la Hope For The Future. Liam (Scott Clifton) prova ancora a convincere Bill (Don Diamont) ad allontanare da sé Sheila (Kimberlin Brown): è insensato che sia arrivato a ricattare Steffy, visto quanto quest'ultima conti per Bill.