Beautiful, anticipazioni dal 28 luglio al 3 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 28 luglio a sabato 3 agosto 2024

Bill è esausto: la recita che sta portando avanti per incastrare Sheila gli sta costando il rapporto con la sua famiglia e il rispetto di tutti. Ma Ridge gli ricorda che è proprio per tenere al sicuro la sua famiglia, oltre a quella di Steffy e alla sua, che sta facendo tutto questo. Una volta ottenuta la confessione da Sheila, riguardo a due omicidi mai risolti di cui lei è sospettata, potranno farla condannare all’ergastolo.

Sheila è arrivata da Deacon che prova a chiudere con lei per paura che Hope possa scoprirlo. Ma il legame tra loro è troppo forte. Stephen e Lucy analizzano con Brooke gli avvenimenti dell’ultimo periodo: la nascita dell’amicizia con Taylor dopo l’ennesima delusione provocata a entrambe da Ridge; i ricatti di Bill e la sua relazione con Sheila.

Bill spiega a Ridge che ha intenzione di chiedere a Sheila di sposarlo per spingerla a confessare i due omicidi di cui si è macchiata. Steffy, intanto, incalza Hope.

Steffy, sospettando che Hope provi dei sentimenti per Thomas, le chiede di confermare i suoi dubbi. Sheila è a piede libero e Stephen è arrabbiato con Ridge per la sua assenza in un momento così difficile per la famiglia.

La proposta di matrimonio di Bill a Sheila è solo una messa in scena per metterla a proprio agio e farle confessare i delitti che ha commesso per mandarla definitivamente dietro le sbarre. Sheila cade nella trappola e corre a dare la notizia a Deacon, convinta che Bill voglia sposarla davvero. Sheila mostra a Deacon l’anello che ha ricevuto da Bill quando le ha proposto di sposarla.

Sheila è divisa tra la malinconia di dover rinunciare per sempre all’amore per Deacon e la trepidazione per un futuro sicuro e agiato, ma si domanda anche se Spencer sia davvero sincero o se abbia un secondo fine.

Ridge incoraggia Bill che è pronto a far confessare Sheila. Alla Forrester, Hope si è accorta del cambiamento di Thomas ed è felice che sia tornato a lavorare a "Hope of the future". Sheila ha appena raccontato a Deacon della proposta di matrimonio che Bill le ha fatto.