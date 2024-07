Beautiful, Taylor a Brooke: “Perdona Thomas, in nome della nostra amicizia” | Anticipazioni

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 13 luglio 2024

Sheila (Kimberlin Brown) fa promettere a Deacon (Heather Tom) che Bill (Don Diamont) non saprà mai che sono stati a letto insieme, visto il rischio che correrebbe con l’editore. Intanto Bill cerca di capire dove sia stata la compagna. Hope (Annika Noelle) parla con Liam (Scott Clifton) dei problemi della Hope for The Future che il marito è sicuro lei risolverà. Taylor (Krista Allen) chiede a Brooke (Katherine Kelly Lang), in nome della loro amicizia, di aprirsi al perdono nei confronti di Thomas (Matthew Atkinson). Seguici su Instagram.