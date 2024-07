Beautiful, anticipazioni 16 e 17 luglio 2024: Brooke ancora non si fida di Thomas…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 16 e mercoledì 17 luglio 2024

Hope (Annika Noelle) ha avuto modo di ascoltare le scuse di Thomas (Matthew Atkinson) a Brooke (Katherine Kelly Lang). Lo stilista le chiede di collaborare con lui e salvare la sua linea con una nuova collezione di successo. Brooke sembra disposta a dare a Thomas un'occasione, ben sapendo che potrebbe davvero salvare la linea di Hope, ma è ancora impensierita dal sospetto che la sua ossessione per la figlia prevalga. Taylor (Krista Allen) assicura a Brooke che non appoggerebbe il ritorno di Thomas se non lo ritenesse pronto. Liam (Scott Clifton), ancora una volta, fallisce nell'allontanare Bill (Don Diamont) da Sheila (Kimberlin Brown).