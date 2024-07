Endless Love anticipazioni: Asu, il gesto assurdo che nessuno si aspettava!

Giornata decisamente storta in arrivo per Kemal Soydere (Burak Ozcivit): dopo aver salvato la vita a Nihan Sezin (Neslihan Atagül), rinchiusa in una cella frigorifera da un uomo di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), l’uomo dovrà fare lo stesso con l’ormai ex fidanzata Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), che tenterà di togliersi la vita.

Endless Love, news: Kemal lascia Asu

La storyline si delineerà quando Kemal capirà che il suo cuore non smetterà di battere per Nihan; a quel punto, dato che non se la sentirà di continuare a prenderla in giro, Soydere si farà coraggio e comunicherà a Asu l’intenzione di annullare le loro nozze. Ovviamente, la Alacahan cercherà di convincere Kemal a desistere, ma il nostro protagonista si mostrerà certo della sua decisione e dirà alla donna che per loro non c’è alcun futuro sentimentale possibile.

Distrutta per la situazione venutasi a creare, Asu dovrà inoltre dimostrare la sua innocenza a Kemal quando, nei giorni successivi, il “fratello segreto” Emir farà una mossa azzardata per cercare di aiutarla. In pratica, il losco imprenditore farà scrivere su tutti i giornali scandalistici che Asu aspetta un figlio da Kemal. Quest’ultimo finirà dunque per prendersela proprio con la Alacahan, precisando ai genitori Hüseyin (Orhan Güner) e

Fehime (Zeyno Eracar) che Asu non può essere incinta poiché non hanno mai fatto l’amore.

Endless Love, spoiler: Asu tenta il suicidio!

Partendo da questi presupposti, Asu non riuscirà quindi a sopportare tutta la tensione venutasi a creare. Proprio per questo, dopo aver scritto una lettera di addio a Kemal, nella quale sottolineerà che le ha sempre preferito Nihan, la Alacahan ingerirà un flacone di tranquillanti, nel tentativo di addormentarsi pian piano e farla finita per sempre.

Una volta messa in salvo Nihan dalla cella frigorifera, Kemal avrà quindi modo di ascoltare un messaggio vocale di Asu è intuirà immediatamente che ha cercato di farla finita. Per questa ragione, Soydere si precipiterà a casa della sua ex e la troverà priva di sensi…

Endless Love, trame: Emir preoccupato per Asu

Il successivo trasporto in ospedale si rivelerà provvidenziale per Asu: i medici le praticheranno infatti una lavanda gastrica, salvandole di fatto la vita. Una notizia, quella del tentato suicidio, che arriverà presto alle orecchie di Emir, che non si capaciterà del folle gesto portato avanti dalla “sorellina”. Per tale motivo, vorrà cercare di vederla in ospedale, senza dare troppo nell’occhio, e per riuscirci si avvarrà dell’aiuto di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), a sua volta scosso dal gesto della donna.

Un incontro segreto che verrà intercettato per puro caso da Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), che trarrà delle conclusioni del tutto errate sul rapporto tra i due personaggi…