Endless Love anticipazioni: Asu, la fake news che non piace a Kemal

Nelle prossime puntate di Endless love, una fake news getterà ancora di più benzina sul fuoco nel già controverso rapporto tra Kemal Soydere (Burak Özçivit) e la sua promessa sposa Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk). E tutto ciò partirà dal momento in cui l’ingegnere deciderà di mandare a monte l’imminente matrimonio con lei…

Endless Love, news: Kemal decide di annullare il matrimonio

Kemal deciderà infatti di non sposare più Asu per non prenderla in giro; l’uomo capirà che il suo cuore continua a battere sempre e solo per Nihan Sezin (Neslihan Atagul), alla quale si sarà pericolosamente riavvicinato nel corso delle indagini tese a scoprire chi abbia ucciso un anno prima Ozan (Barış Alpaykut) inscenando il suo suicidio in ospedale.

Per questo, al termine di un intero giorno passato insieme a Nihan, Kemal sentirà che è arrivata l’ora di essere completamente sincero con Asu e le comunicherà che non può sposarla, restituendole tra l’altro l’anello di fidanzamento.

Tale decisione, ovviamente, non piacerà per niente alla Alacahan che, oltre a supplicare Soydere di non lasciarla, si rivolgerà ai “suoceri” Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar) per studiare un modo per fare ritornare l’uomo sui suoi passi. Tuttavia, un colpo di scena metterà Asu ancora di più in difficoltà…

Endless Love, spoiler: la fake news su Asu e Kemal

Il giorno successivo, inizierà a diffondersi infatti in rete un articolo nel quale verrà comunicato che Asu è in attesa di un figlio da Kemal. Una vera e propria menzogna visto che, come sapete, i due non sono mai andati a letto insieme. Fatto sta che, appena verrà messo al corrente di ciò che si dice sul suo conto, Kemal andrà su tutte le furie e cercherà di capire chi abbia messo in giro questa bugia.

Per lui arriverà dunque una vera e propria doccia fredda quando uno dei suoi uomini gli dirà che a diffondere la notizia è stata la stessa Asu. Lo scontro con la sua ormai ex, alla presenza di Hüseyin e Fehime, sarà quindi inevitabile, ma la Alacahan negherà di avere avuto un ruolo nella pubblicazione dell’articolo scandalistico.

Endless Love, trame: ecco il vero responsabile

In tal senso, possiamo anticiparvi che, almeno stavolta, Asu starà dicendo la verità: a spargere la news sarà stato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), in cerca di un modo per aiutare la “sorella segreta” a riprendersi Kemal (poiché, dal suo punto di vista, soltanto una volta che si sarà sposato con lei non rappresenterà più un problema nel suo rapporto con Nihan).

Un'intromissione da parte di Emir che non piacerà a Asu, la quale per l'ennesima volta cercherà di chiarirsi con Kemal per spiegargli la sua innocenza. Anche tale tentativo andrà però a vuoto e lo scontro tra i due si farà sempre più acceso…