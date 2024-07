Endless Love anticipazioni: Emir e Zeynep si minacciano a vicenda, ecco perché

Da amanti a nemici il passo può essere breve, soprattutto quando i due “contendenti” sono Emir Kozcuoglu (Kaan Urgancioglu) e Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Non a caso, nelle prossime puntate della dizi turca Endless Love, un fraintendimento genererà una serie di minacce incrociate…

Endless Love, news: Asu tenta il suicidio

Tutto partirà quando Kemal Soydere (Buran Ozcivit) manderà a monte il suo matrimonio con Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) poiché conscio del fatto che non smetterà mai di amare Nihan Sezin (Neslihan Atagul). Straziata dal dolore perché l’ingegnere non vorrà proprio saperne di ritornare sui suoi passi, tant’è che le restituirà anche l’anello di fidanzamento, Asu non troverà alcuna via di uscita e deciderà di farla finita.

Dopo aver ingerito un intero flacone di tranquillanti con i quali addormentarsi piano piano e morire, Asu verrà però messa in salvo da Kemal, che la porterà in ospedale, dove i medici la sottoporranno ad una lavanda gastrica. Un gesto estremo, quello della Alacahan, che colpirà il “fratello segreto” Emir; quest’ultimo si avvarrà dell’aiuto di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) per andarla a trovare in ospedale senza dare troppo nell’occhio e sarà proprio lì che Kozcuoğlu compirà un potenziale passo falso…

Endless Love, trame: Zeynep assiste alla visita di Emir ad Asu e…

Eh sì: possiamo anticiparvi che, insospettita dalla presenza di Emir in ospedale, Zeynep farà in modo di assistere da lontano alla visita che l’imprenditore farà ad Asu, ancora incosciente dopo l’intervento dei medici per salvarle la vita. Zeynep resterà quindi attonita quando vedrà Emir dare un bacio sulla fronte ad Asu.

Come facilmente prevedibile, la Soydere fraintenderà ciò che ha visto e riterrà possibile che Asu e Emir siano amanti. Presa da un raptus di gelosia, una volta che l’uomo avrà lasciato la stanza della Alacahan, Zeynep si metterà quindi in contatto telefonico con Emir, il quale però capirà subito che lei si trova in ospedale e deciderà di affrontarla faccia a faccia.

Endless Love, spoiler: Zeynep ed Emir si minacciano a vicenda ma…

Eh sì: appena si ritroverà di fronte ad Emir, Zeynep andrà in escandescenze e l’accuserà di averla soltanto presa in giro, minacciando di telefonare immediatamente a Kemal per metterlo al corrente della sua tresca con Asu.

Emir passerà quindi al contrattacco e, continuando a mantenere al segreto il suo legame di parentela con la Alacahan, farà presente a Zeynep che non le conviene tradirlo poiché, in caso contrario, dirà a tutti quanti che cosa è veramente successo il giorno che è morto il marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut), a partire dalla seconda volta che è entrata nella sua camera d’ospedale.

Spaventata, Zeynep ripenserà quindi a quegli attimi, che verranno mostrati anche ai telespettatori tramite un flashback, dal quale sarà chiaro che ha tentato di soffocare Ozan con un cuscino! Fatto sta che la minaccia di Emir convincerà Zeynep a tacere con Kemal sulla questione riguardante Asu, ma il mistero attorno alla morte di Ozan, pur con un altro tassello aggiunto, sarà ancora ben lontano dalla completa risoluzione…