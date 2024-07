Endless Love anticipazioni: Kemal dà una nuova possibilità a Tarik ma…

Fino a che punto si può perdonare un fratello per tornare a fidarsi di lui? Questo è il dilemma che attanaglierà Kemal Soydere (Burak Ozcivit) nelle prossime puntate di Endless Love. Appena Tarik (Ruzgar Aksoy) perderà tutto quanto, il nostro protagonista deciderà infatti di dare una nuova possibilità al parente, ma tutto gli si ritorcerà contro…

Endless Love, news: Tarik e Banu senza un soldo

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, all’inizio della seconda stagione della dizi turca, Tarik e sua moglie Banu Akmeriç (Çağla Demir) saranno diventati proprietari di una concessionaria di automobili, che poi dovranno cedere a Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) per via dei numerosi debiti che hanno contratto.

Costretti a vendere la casa in cui abitano, i coniugi troveranno quindi rifugio in quella di Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar), con una convivenza che non sarà per niente facile, visto che la madre di Tarik non vorrà proprio saperne di accettare Banu come nuora e le renderà la vita impossibile, sottolineando in continuazione il suo passato da amante di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Un legame, quello di Tarik e Banu con il losco imprenditore, che si rivelerà di fondamentale importanza con il proseguire della narrazione…

Endless Love, trame: Kemal dà un lavoro a Tarik

Inconsapevole del fatto che ha mantenuto un legame segreto con Emir anche a causa di quello che è successo il giorno in cui è morto Ozan Sezin (Barış Alpaykut), Kemal si lascerà sopraffare per l’ennesima volta dall’amore che sente per il fratello Tarik e, dopo aver accolto le sue scuse per come si è comportato, gli darà un lavoro nell’azienda che gestisce con la “fidanzata” Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk).

Un impiego che Tarik accetterà soltanto quando Emir lo spingerà in tal senso, sottolineando che così potrà passargli senza fare troppa fatica le informazioni utili per alcuni terreni che intende acquistare Kemal (gli stessi che Kozcuoğlu utilizzerà per cercare di fare finire Soydere in bancarotta ed acquistare così la sua azienda).

Endless Love, spoiler: il tradimento di Tarik

E così, quando Emir riuscirà a rendere non edificabili alcuni terreni acquistati da Kemal ad altissimo costo, Zehir (Uğur Aslan) inizierà dunque a sospettare che nell’azienda ci sia una talpa e la prima persona sulla quale concentrerà i suoi sospetti sarà proprio Tarik. Un dubbio che fugherà in poche ore: chiederà infatti al maggiore dei fratelli Soydere di portare le pratiche di un terreno in un determinato luogo e lo seguirà per vedere se esegue o meno il compito. Agendo in tal modo, Zehir si troverà quindi ad assistere ad un incontro segreto tra Tarik ed Emir e i suoi dubbi diventeranno certezze.

Col filmato in mano, ripreso dal suo cellulare, Zehir si presenterà quindi da Kemal e sbugiarderà Tarik. Quello sarà dunque l’ennesimo “colpo al cuore” per il nostro protagonista, che nel frattempo, oltre a dover licenziare Tarik, avrà anche scoperto che Asu è la sorella segreta di Emir e gli ha sempre mentito. Dolore da cui dovrà rialzarsi in fretta e furia, a causa di un pericoloso ultimatum che riceverà proprio da Emir… Seguici su Instagram.