Endless Love: Kemal ha la prova che Asu e Emir sono fratelli | Anticipazioni

Un sospetto da fugare alimenterà le puntate di Endless Love in onda su Canale 5 tra qualche mese. A causa di una serie di indizi, Kemal Soydere (Burak Ozcivit) comincerà ad ipotizzare che la “fidanzata” Asu Alacahan (Melissa Ali Pamuk) sia la sorella segreta del nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) che ha cercato per tanto tempo, e non smetterà di investigare finché non otterrà una prova inconfutabile.

Endless Love, news: Kemal e i sospetti su Asu

Tutto partirà in seguito al tentato suicidio di Asu. Pressato dalla madre Fehime (Zeyno Eracar), Kemal andrà a farle visita e riconoscerà tra i suoi oggetti la stessa borsa che ha visto, circa un anno prima, a casa di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), l’unico a conoscenza del parente segreto di Emir.

Preso da mille dubbi, Kemal inizierà dunque a pensare a tutto quello che Asu gli ha raccontato fin dal primo giorno in cui ha messo piede a Istanbul ed andrà persino all’anagrafe per controllare il certificato di nascita della donna. Proprio lì, Soydere scoprirà dunque che i genitori della ragazza sono venuti a mancare nel 1988, mentre lei è nata nel 1991. Un particolare decisamente strano, che lo porterà a pensare che sia proprio la Alacahan la figlia segreta di Müjgan (Ayşen İnci) e dunque la sorella di Emir.

Endless Love, trame: Leyla e Ayhan aiutano Kemal

Dopo aver confidato a Nihan Sezin (Neslihan Atagul), Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alışık) il suo grande sospetto, Kemal riterrà dunque possibile che l’ormai defunto Hakkı Alacahan (Metin Coşkun) abbia fatto passare Asu come sua nipote perché era lui l’uomo innamorato segretamente di Mujgan.

Anche questa teoria non sarà però facilmente dimostrabile. Per tale ragione, Kemal avrà quindi il sentore che Mujgan possa avere partorito nello stesso piccolo paese dove ha vissuto Hakki per un periodo. E così chiederà con successo a Leyla e Ayhan di spingersi fin lì per cercare il certificato di nascita di Asu.

Endless Love, spoiler: Leyla e Ayhan trovano la prova che inchioda Asu

Una pista che si rivelerà provvidenziale: dopo ore di estenuanti ricerche, in un archivio provvisto di documenti digitali, Leyla e Ayhan troveranno il certificato di nascita di Asu, nel quale sarà scritto a chiare lettere che la ragazza, venuta al mondo nel 1991, è figlia di Mujgan e Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen).

Insomma, il cerchio si stringerà definitivamente attorno a Asu e alle sue bugie, ma Kemal fingerà ancora di non avere scoperto nulla e, in risposta, continuerà a mantenere in piedi il suo fidanzamento, appena ripreso, con la ragazza. I telespettatori non potranno dunque fare a meno di chiedersi che cosa abbia in mente di fare Soydere… Seguici su Instagram.